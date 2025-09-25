FIS на месяц отложила решение по допуску российских спортсменов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) перенесла на октябрь решение по допуску российских и белорусских спортсменов.

Предполагалось, что решение будет принято на заседании федерации 24 сентября, но вынесение окончательного вердикта перенесли на 21 октября.

В подвешенном состоянии остается большое количество спортсменов. FIS объединяет лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) давит на FIS с тем, чтобы она допустила российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.