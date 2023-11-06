Главнокомандующий ВСУ подтвердил гибель помощника и сообщил о теракте: взорвался подарок

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный на странице в интернет-мессенджере подтвердил гибель своего помощника и сообщил, что речь идет о теракте, сообщает агентство ТАСС .

Украинские СМИ проинформировали о гибели помощника Залужного Геннадия Частякова. Сообщалось, что вследствие неосторожного пользования взрывными устройствами произошел взрыв. 39-летний военный погиб, а его 13-летний сын получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Валерий Залужный поделился другой информацией. Главнокомандующий ВСУ утверждает, что его помощник праздновал дома в кругу близких людей свой день рождения. Ранее ему был доставлен подарок, в котором и находился взрывоопасный предмет.

«Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично», - написал Валерий Залужный

Украинские СМИ публикуют фото с места гибели военного. Предполагается, что в подарочной упаковке находилась бутылка спиртного напитка и рюмки, сделанные в виде маленьких гранатов. Именно этот подарок и взорвался. Сообщается, что подарок передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В.

Ранее Валерий Залужный рассказал иностранным СМИ, что армия Украины не способна победить РФ. ВСУ уже пришли к позиционному тупику и выйти из этого состояния невозможно. Спикер дал понять, что ожидать победы в зоне СВО не стоит. Одновременно другое рейтинговое издание опубликовало материал, в котором личность президента Украины показана с другой стороны - не умеющий прислушиваться к мнению окружения и совершенно оторванный от реальных дел в зоне СВО.