Сообщается, что на момент взрыва гранаты в квартире, которая расположена вблизи Киева, находилась вся семья военного - жена, дочь и сын. Жена и дочь не пострадали. Сам помощник Залужного погиб. Его сын-подросток госпитализирован. Спикер МВД Марьяна Рева отметила, что 13-летний мальчик тяжело ранен.

В ходе обыска в квартире было найдено еще пять гранат. Причина взрыва - неосторожное обращение со взрывоопасным предметом. Военному было 39 лет.

Ранее Валерий Залужный сделал сенсационное заявление. Он признался перед всем миром, что ВСУ терпят поражение, одержать победу в зоне СВО ни на одном из направлений не удавалось ранее и вряд ли получится в будущем. На подобные признания незамедлительно отреагировали мировые лидеры, президент Украины Владимир Зеленский и многие эксперты. Не менее компрометирующий материал о самом украинском президенте вышел у издания Time.