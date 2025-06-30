Главный дирижер ансамбля «Березка» Смирнов умер на 86-м году жизни

Композитор Филипп Кольцов на странице в социальной сети сообщил, что в ночь на 30 июня ушел из жизни народный артист РФ, главный дирижер оркестра государственного академического ансамбля «Березка» Леонид Смирнов.

Композитор отметил, что Леонид Константинович в его жизни занимал место не только выдающегося культурного деятеля. Он был супругом его матери — народной артистки СССР Миры Кольцовой. Филипп Кольцов отметил, что народный артист скончался после продолжительной болезни. Он не стал уточнять, чем конкретно было вызвано плохое самочувствие легендарного маэстро.

«Светлая память!» — написал композитор Кольцов.

Пасынок дирижера проинформировал, что прощание с Леонидом Смирновым состоится в траурном зале Николо-Архангельского крематория. Поклонников приглашают проводить в последний путь артиста в среду, 2 июля. Дирижера похоронят рядом с могилой супруги Миры Михайловной на Новодевичьем кладбище.

Смирнов умер на 86-м году жизни. Он стал частью известного коллектива «Березка» в 1967 году, приняв приглашение главного дирижера оркестра А. С. Ильина. Оркестр исполняет преимущественно народные композиции. За годы своего существования он достиг высокой репутации. Участниками коллектива становятся известные культурные деятели.

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