Ученые разработали экспериментальный анализ крови, который позволяет всего за час выявлять признаки трех видов рака и болезни Альцгеймера. Об этом сообщает журнал Nature Biomedical Engineering.

Технология предназначена для обнаружения рака кишечника, поджелудочной железы, глиобластомы и болезни Альцгеймера. Для проверки метода исследователи использовали 87 образцов плазмы крови здоровых людей и пациентов с этими заболеваниями. В ходе слепого тестирования точность определения наличия или отсутствия каждой болезни составила от 90 до 99%.

В основе разработки лежит обнаружение экзосом — мельчайших частиц, которые выделяются клетками и содержат белки, указывающие на развитие заболеваний. Для их поиска ученые создали микросферы, половина которых покрыта антителами, а другая обладает флуоресцентными свойствами.

Для анализа достаточно 10 микролитров образца. После смешивания с микросферами антитела связываются с характерными белками на поверхности экзосом. Затем программа изучает движение и световые сигналы частиц под микроскопом, определяя присутствие маркеров болезни.

Авторы отмечают, что технология отличается высокой чувствительностью и потенциально невысокой стоимостью. В перспективе она может помочь выявлять опасные заболевания на более ранних стадиях.

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