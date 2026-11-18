Скрипачка из подмосковной Балашихи Анастасия Ведякова написала партии скрипки и бэк-вокала для альбома американской певицы Кары Пейдж, который получил номинацию на премию «Грэмми», сообщает REGIONS .

Американская Академия звукозаписи объявила номинантов музыкальной премии в Калифорнии. В категории «Best Gospel Roots Album» за награду поборется пластинка «Light. Hope. Faith.», над которой работала выпускница Московской консерватории родом из Железнодорожного.

Как рассказала сама Анастасия, международное сотрудничество началось осенью 2025 года после ее вступления в Академию звукозаписи. Артисты из разных стран объединились ради творческого проекта, и к началу 2026 года несколько треков были полностью готовы. После того как музыкант записала партии скрипки и вокала, за дело взялся продюсер Жюстин Блейзер, выполнивший сведения и мастеринг. По словам скрипачки, результат совместной работы превзошел ожидания, хотя попадание в первый тур престижной премии стало для команды приятной неожиданностью.

Сейчас творческий коллектив готовится к январской презентации альбома в Москве, которая пройдет с онлайн-участием Кары Пейдж. Сама церемония вручения 69-й премии «Грэмми» состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе на арене Crypto.com и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ABC.