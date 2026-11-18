Ученые, изучившие данные 17,2 млн жителей Южной Кореи, пришли к выводу: риск преждевременной смерти повышает не только большой живот, но и слишком тонкая талия. Результаты опубликованы в «Journal of Epidemiology & Community Health».

Минимальный риск смерти зафиксировали у мужчин с окружностью талии 80-94 сантиметра и у женщин с показателем 75-89 сантиметров. Отклонение в любую сторону — и вширь, и в худобу — повышало риск. Каждые дополнительные пять сантиметров сверх нормы для возраста, пола и массы тела повышали риск смерти на 16 процентов у мужчин и на 14 процентов у женщин. Наблюдение длилось почти 14 лет.

Отдельный сюжет — похудение. При небольшом избыточном весе уменьшение талии на пять сантиметров без снижения индекса массы тела давало более низкий риск смерти, чем потеря 7-8 процентов веса. Ученые предполагают: дело в сокращении висцерального жира при сохранении или увеличении мышечной массы. Авторы подчеркивают, что оценивать здоровье нужно не только по весу, но и по распределению жировой ткани. Исследование не доказывает, что изменение окружности талии напрямую влияет на продолжительность жизни — связь есть, но причинность еще предстоит подтвердить.

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