Завтрашняя трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне может стать точкой отсчета новой мировой эпохи. Как поделился с Общественной Службой Новостей политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев, если лидеры смогут не просто поговорить, но и закрепить успех новыми договоренностями, мир окончательно перейдет от однополярной модели к доминированию коалиции самых могущественных государств.

Однако интрига предстоящего саммита АТЭС заключается в колоссальных разногласиях сторон. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что темы согласованы, но не раскрывает их, в то время как западные СМИ утверждают, что утвержденной повестки нет вовсе. Каждый лидер тянет одеяло на себя: китайские журналисты заявляют, что Си Цзиньпин не намерен обсуждать Украину, тогда как Трамп лично подтвердил обратное. При этом часть вопросов может быть снята еще до главной беседы, так как Путин уже провел двусторонние переговоры с председателем КНР и планирует пообщаться с американским президентом на полях саммита.

Главная задача, по мнению Журавлева, — проверить, способны ли три сверхдержавы координировать усилия без официальных институтов. Если этот формат сработает, архитектура международной безопасности изменится до неузнаваемости, напоминая логику Тегеранской и Ялтинской конференций, но в реалиях XXI века. Для стабильности такой коалиции политолог считает необходимым присутствие четвертого игрока — Индии, однако влияние Лондона на Нью-Дели пока делает этот сценарий маловероятным.

Эксперт подчеркивает: сейчас мир находится в затянувшейся переходной стадии, начавшейся еще в 1991 году. Если в Шэньчжэне родится «Тройка», способная регулярно находить консенсус, это приблизит конец глобального безвременья. Для этого каждому из тяжеловесов придется уступить в чужом вопросе. В противном случае мир продолжит лихорадить от отсутствия единого гегемона.

Это уже другой мир. Потому что тогда тройка везде, и в Совбезе ООН, и в G20, сможет выйти и сказать: мы посовещались, и я решил. Кто-то против? Тогда у одних не будет китайских товаров, у других российского ракетного зонтика, а у третьих — американских денег, — резюмировал политолог.

Ранее политолог Дудчак назвал главную тему саммита России, США и Китая.