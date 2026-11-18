Выборы в крошечном автономном регионе Гагаузия на юге Молдавии неожиданно стали главным политическим событием Восточной Европы, приковав к себе внимание Москвы, Бухареста и Брюсселя. В минувшее воскресенье, 15 ноября, жители автономии выбирали Башкана и депутатов Народного Собрания, однако первый тур не выявил победителя. Во второй тур, назначенный на 29 ноября, вышли экс-генеральный прокурор страны Александр Стояногло (38,44% голосов) и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз (24,22%).

Почему локальное голосование вызвало такой резонанс? Как пояснил в интервью Общественной Службе Новостей политолог Максим Бардин, причина кроется в уникальном политическом статусе региона. Гагаузия — это главная оппозиционная крепость внутри Молдавии. Местные жители категорически не принимают курс президента Майи Санду на форсированную интеграцию в Евросоюз и объединение с Румынией. Это подтверждается цифрами, которые наносят репутационный удар по Брюсселю: если по стране за Санду проголосовало 40,6% избирателей, то в Гагаузии ее поддержка составила менее 3%. На референдуме о курсе на ЕС «за» высказались 5,16% гагаузов против более 50% по стране.

По его словам, понимая, что автономия голосует радикально против центральной власти, Кишинев при поддержке ЕС перешел к силовому давлению. Действующий Башкан Евгения Гуцул была арестована и помещена под стражу, спикер Народного Собрания Дмитрий Константинов вынужден был покинуть регион, а лояльные местным жителям партии («Победа», «Сердце Молдовы») были запрещены. Кроме того, под давлением центра было изменено избирательное законодательство.

Эксперт добавил, что в этом контексте фигура Александра Стояногло выглядит для Кишинева как «троянский конь». По мнению ряда экспертов, экс-генпрокурор, давно не живший в регионе, был экстренно командирован правящей партией PAS для размытия оппозиционного радикализма. Большинство центральных СМИ активно поддерживало его, рассчитывая, что он приведет гагаузов к соглашательской позиции. Его оппонент Федор Гагауз, поддерживаемый экс-президентом Игорем Додоном, напротив, выступает за возобновление отношений с Россией, что вызывает резкое отторжение у Брюсселя.

Несмотря на разрыв в 14%, исход борьбы не предрешен. Политолог отмечает, что явка была критически низкой — менее 38%, а на выборах в Народное Собрание в некоторых округах голосование и вовсе признано несостоявшимся. Бардин напоминает прецедент выборов президента Румынии в 2025 году, когда Никушор Дан отыграл 30% отставания во втором туре, что заставляет экспертов подозревать использование административного ресурса.

Ранее он рассказал, почему оппозиция объединилась против президента Санду.