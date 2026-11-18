Верный пес по кличке Буч четыре раза возвращался в охваченный пламенем дом в деревне Беспятово под Ступином, чтобы вытащить сородичей, после чего волонтеры спасли пострадавшую от ожогов собаку от усыпления, сообщает REGIONS со ссылкой на зоосообщество «Хвосты и хвостики».

ЧП произошло минувшим летом. Когда жилье загорелось, пес не бросил товарищей в беде — по словам очевидцев, он отчаянно метался в густом дыму. Всего в здании находились четыре собаки, и хотя выжить удалось не всем, преданный четвероногий герой вывел часть стаи. Сам Буч уцелел, однако получил тяжелые ожоги. После трагедии животное оказалось брошенным: желающих оплачивать дорогостоящее лечение не нашлось, и перед питомцем замаячила реальная угроза усыпления.

Ситуацию изменили зооволонтеры, вовремя пришедшие на помощь. В настоящее время пес находится на безопасной передержке, его жизни ничто не угрожает, а на среду, 18 ноября, запланировано комплексное обследование, по результатам которого врачи выстроят дальнейшую стратегию реабилитации.

Активисты открыли сбор средств на медицинские расходы и уход за пострадавшим животным. Сами защитники отмечают, что пес выжил вопреки всему, и любая посильная помощь сейчас станет огромной поддержкой для него и тех, кто борется за его восстановление. Теперь волонтеры надеются найти для героического пса любящего хозяина, который подарит ему спокойную старость.