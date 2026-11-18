Онколог Маркос Триндаде заявил, что мужчинам нужно регулярно проверяться на рак простаты, и назвал оптимальный возраст для первого скрининга. В разговоре с изданием Metropoles он пояснил: при отсутствии факторов риска — лишнего веса, несбалансированного питания, курения, малоподвижного образа жизни и алкоголя — начинать обследования стоит с 50 лет. Если есть семейный анамнез или генетическая предрасположенность, возраст первого скрининга снижается до 45 лет.

Для выявления заболевания обычно используют анализ крови на простатспецифический антиген и пальцевое ректальное исследование. Триндаде предупредил: тянуть с обследованием нельзя, потому что на начальных стадиях рак предстательной железы протекает бессимптомно. Это и делает регулярную проверку ключевым инструментом — без нее болезнь может проявиться уже на позднем этапе.

Врач подчеркнул, что скрининг особенно важен для мужчин с отягощенным семейным анамнезом и генетическими рисками. Он также указал на образ жизни: лишний вес, курение, алкоголь и нехватка движения повышают вероятность развития болезни. Триндаде не привел дополнительных цифр по смертности или эффективности скрининга, но его рекомендация проста: не ждать симптомов, а проверяться в срок. Для мужчин после 45-50 лет это становится не формальностью, а способом поймать болезнь тогда, когда она еще поддается лечению.

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