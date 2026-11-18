Российская пародистка и звезда юмористической передачи «Аншлаг» Елена Воробей резко отреагировала на критические замечания подписчицы в свой адрес из-за гастрольной поездки в Израиль. Соответствующую публикацию артистка разместила в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее юмористка выложила видеоролик, в котором сообщила о прибытии в Израиль вместе с коллегами по сцене и показала кадры их совместного завтрака. В обсуждении под постом одна из пользовательниц охарактеризовала участниц видео как типичных евреек.

В ответ на это Воробей поинтересовалась, чем именно вызван такой выпад — злобой, завистью или желанием поздравить, а также прямо спросила, не придерживается ли автор комментария антисемитских взглядов. Кроме того, артистка с иронией уточнила у подписчицы, планирует ли та осуждать официальный прием в Иерусалиме, приуроченный к 35-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Ранее Алана Мамаева заявила, что женщины не хотят рожать из-за позиции мужчин.