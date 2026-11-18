Врач-сомнолог Павел Кудинов считает, что для лучшего самочувствия по утрам не стоит заводить несколько будильников. Об этом сообщает aif.ru.

По словам специалиста, когда человек ставит несколько будильников с интервалом в 5–10 минут, его утренний сон постоянно прерывается и становится рваным. В результате дополнительные минуты отдыха не приносят ожидаемой бодрости, и к моменту подъема человек все равно чувствует себя разбитым.

Чтобы облегчить ранний подъем, сомнолог советует заводить только один будильник — на то время, когда действительно пора вставать. Телефон или часы при этом лучше убрать на другой конец комнаты. Такой физический барьер заставит человека подняться с постели, чтобы выключить сигнал, и поможет проснуться.

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