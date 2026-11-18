Эвелина Бледанс призналась, что ее душа требует настоящего экстрима, однако путь в жесткие реалити-шоу для нее закрыт из-за любви к комфорту. В беседе с Общественной Службой Новостей 57-летняя актриса рассказала, что давно мечтает испытать себя в проекте на выживание, где участников проверяют на прочность дефицитом сна и еды.

По словам звезды, сама идея будоражит ее, но она прекрасно знает свои границы.

Если я не высплюсь, то я такие скандалы буду закатывать, — с откровенностью поделилась Бледанс.

Именно поэтому она обходит стороной громкие проекты, где из участников «выжимают все соки». Актриса предпочитает форматы, где нет серьезного эмоционального насилия, а быт хотя бы минимально обустроен: есть чистая постель и свежая еда.

При этом за плечами у Бледанс уже есть опыт выживания — она участвовала в шестом сезоне «Последнего героя» и проекте «Звезды в Африке», где каждое утро плавала в реке Лимпопо вместе со змеями. Однако даже там ее подвела склонность к индивидуализму: она не хотела вступать в коалиции, за что, по ее словам, и поплатилась. Теперь же, выбирая между адреналином в джунглях и спокойным сном в мягкой кровати, Эвелина выбирает второе, оставляя экстремальные амбиции лишь на уровне мечты.

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