Реальная история бойца СВО и консультации с ветеранами: в Щелковском театре 12 июня покажут премьеру «Позывной Леха»

В Щелковском театре идут последние приготовления перед премьерой. Новый спектакль, судя по всему, станет одной из самых ярких и резонансных постановок нынешнего сезона. Показ приурочен ко Дню России — зрители увидят его 12 июня. Называется работа «Позывной Леха» (18+). Автором сценария и режиссером-постановщиком выступил Андрей Трубин, сообщил REGIONS.

В основу сюжета легла подлинная история одного из бойцов специальной военной операции. Ради максимальной правдивости постановщики спектакля советовались с ветеранами — согласовывали не только сам текст, но и мельчайшие детали, вплоть до позывных. Такой личный, почти документальный подход позволил создать на редкость искреннюю и душевную постановку.

По словам директора ТКЦ «Щелковский театр» Светланы Хворовой, постановка берет за душу. Она повествует о внутреннем противостоянии, через которое проходит любой человек, что не может оставить равнодушным.

«Актерская игра просто сумасшедшая. Нашему театру прям огромное спасибо, пробирает до мурашек», — делится впечатлением от просмотра репетиций Герой России Роман Андреев.

Увидеть постановку своими глазами жители Щелкова и гости города смогут в пятницу, 12 июня. Начало спектакля запланировано на 18:00.

Ранее сообщалось, что в России представили документальный фильм о трагедии в Старобельске.