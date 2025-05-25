Главный метеоролог страны опроверг слухи о рекордно жарком лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг сообщения о предстоящем аномально жарком лете, заявив, что современная метеорология не располагает методами долгосрочного прогнозирования экстремальных температур.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг сообщения о предстоящем аномально жарком лете, заявив, что современная метеорология не располагает методами долгосрочного прогнозирования экстремальных температур.

"Утверждения о "самом жарком лете" не имеют научных оснований. Прогнозировать экстремальные сезонные аномалии — за пределами возможностей современной науки. Когда слышите такие заявления, спрашивайте: какой метод использовался для прогноза?", — подчеркнул Вильфанд в комментарии ТАСС.

Ранее сервис "Яндекс Погода" сообщал о возможном превышении средних температур летом 2025 года на 2-3 градуса по всей России. Однако, как пояснил эксперт, подобные расчеты носят вероятностный характер и не могут считаться достоверным прогнозом.