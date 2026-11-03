Под Киевом протестующие забросали паллетами силовиков

Новости. Live: под Киевом протестующие заблокировали движение у дома Нацгвардии

Политика

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом протестующие забросали деревянными паллетами силовиков у дома, где, по сообщениям украинских СМИ, удерживали мобилизованных и военнослужащих, покинувших места службы. Об этом сообщило издание «Новости. Live», передает ТАСС.

По опубликованным кадрам, участники акции окружили автобус силовиков, раскачивали его и мешали движению транспорта, скандируя слова протеста. СМИ также сообщали о пострадавших, в том числе о мужчинах с потерей сознания и травмами головы.

Ранее украинские издания писали, что в подвале частного дома находились около 40 человек, а вооруженная охрана не допускала внутрь медиков. После огласки скорой помощи разрешили забрать четырех мужчин со следами побоев, один из них, по сообщениям СМИ, находился в тяжелом состоянии.

Позднее полиция заявила, что в здании размещались военнослужащие Нацгвардии Украины. Ее командующий Александр Пивненко назвал пострадавших сбежавшими военными, а дом — временным пунктом дислокации, где также находились мобилизованные.

На фоне протестов Нацгвардия согласилась направить всех удерживаемых мужчин в медицинские учреждения для проверки состояния здоровья.

Ранее сообщалось, почему Запад не спрашивает Зеленского о насильственной мобилизации.

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