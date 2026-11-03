Синоптики спрогнозировали до +6 градусов и снег в Подмосковье 3 ноября

Дождь, мокрый снег и местами гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, 3 ноября. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от +2 до +4 градусов, ночью похолодает до −1. В Московской области термометры покажут от +1 до +6 градусов в светлое время суток, а ночью температура может опуститься до −4.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и небольшие, местами умеренные осадки. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление в столичном регионе составит 752–756 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что временный снежный покров может сформироваться в Москве.