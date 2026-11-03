Невролог объяснила, можно ли спать после сотрясения мозга

Невролог Черникова: сон при сотрясении не приведет к коме

Общество

После сотрясения мозга обычно не требуется запрещать пострадавшему спать, если его осмотрел врач и разрешил наблюдение дома. Сон сам по себе не усугубляет травму, однако важно не пропустить ухудшение состояния. Об этом «Газете.Ru» сообщила невролог «СМ-Клиники» Ольга Черникова.

По словам специалиста, в первые сутки рядом с пострадавшим должен находиться взрослый. Принудительно будить человека каждые два часа следует только по рекомендации врача.

Срочно обратиться за медицинской помощью необходимо при нарастающей головной боли, повторной рвоте, судорогах, спутанности сознания, нарушении речи или координации, слабости конечностей. Если человека невозможно разбудить, нужно вызвать скорую помощь.

Черникова подчеркнула, что врачебный осмотр особенно важен после потери сознания или памяти, ДТП, падения с высоты, а также при приеме препаратов, снижающих свертываемость крови. Алкоголь может маскировать симптомы повреждения мозга.

После подтвержденного сотрясения рекомендуется избегать алкоголя, вождения, тяжелых нагрузок и занятий спортом с риском повторного удара. Возвращаться к активности следует постепенно.

Ранее сообщалось, что в лесах Наро-Фоминска пошла волна ароматных фиолетовых грибов.

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