В России расширили перечень нарушений, за которые иностранцев могут выдворить
РИА Новости: в КоАП внесли изменения, затрагивающие иностранных граждан
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
В России расширили перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам может грозить выдворение из страны. Соответствующий федеральный закон № 294-ФЗ подписал президент Владимир Путин в начале августа, пишет РИА Новости.
Согласно изменениям в Кодексе РФ об административных правонарушениях, число статей, предусматривающих выдворение в дополнение к штрафу, увеличилось с 22 до 45.
В обновленный перечень вошли мелкое хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных сил, демонстрация запрещенной символики и участие в деятельности нежелательных организаций.
Основанием для выдворения также могут стать нарушения правил проведения митингов и пикетирования, а также неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или пограничной службы.
Кроме того, закон предусматривает увеличение штрафов за несоблюдение правил въезда в Россию, режима пребывания и требований к осуществлению трудовой деятельности иностранцами.
Ранее сообщалось, что россиянин расстрелял знакомого из ружья во время застолья.