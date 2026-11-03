В России расширили перечень нарушений, за которые иностранцев могут выдворить

В России расширили перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам может грозить выдворение из страны. Соответствующий федеральный закон № 294-ФЗ подписал президент Владимир Путин в начале августа, пишет РИА Новости .

Согласно изменениям в Кодексе РФ об административных правонарушениях, число статей, предусматривающих выдворение в дополнение к штрафу, увеличилось с 22 до 45.

В обновленный перечень вошли мелкое хулиганство, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитация Вооруженных сил, демонстрация запрещенной символики и участие в деятельности нежелательных организаций.

Основанием для выдворения также могут стать нарушения правил проведения митингов и пикетирования, а также неповиновение законным требованиям сотрудников полиции или пограничной службы.

Кроме того, закон предусматривает увеличение штрафов за несоблюдение правил въезда в Россию, режима пребывания и требований к осуществлению трудовой деятельности иностранцами.

Ранее сообщалось, что россиянин расстрелял знакомого из ружья во время застолья.