Синоптик Позднякова предупредила о снеге в Москве 7 и 8 ноября

Синоптик Позднякова: временный снежный покров может сформироваться в Москве

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В столице 8 ноября может сформироваться временный снежный покров. Такой прогноз Агентству городских новостей «Москва» озвучила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, небольшой снег ожидается ночью 7 и 8 ноября. При этом осадки 8 ноября могут продолжаться в течение суток. Из-за отрицательной температуры ночью и недостаточного дневного прогрева выпавший снег может не успеть полностью растаять.

Позднякова подчеркнула, что снегопады в Москве в этот период не являются необычным явлением. Жителям столицы стоит учитывать вероятность осадков в начале ноября.

Ранее эксперты дали советы начинающим водителям перед первой зимней поездкой.

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