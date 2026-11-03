Шиномонтаж в России подорожал на 12% за год

FIT SERVICE: средний чек на шиномонтаж достиг 2,5 тыс. рублей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Средний чек на шиномонтаж в России в октябре 2026 года составил 2,5 тыс. рублей — на 12% больше, чем годом ранее. Стоимость заказа с дополнительными товарами и услугами выросла на 11%, до 7,6 тыс. рублей. Такие данные «Известиям» предоставили FIT SERVICE и 2ГИС.

В 16 городах-миллионниках работает более 15 тыс. шиномонтажных точек. По плотности мастерских лидируют Красноярск и Новосибирск — по семь на 10 тыс. жителей. В Москве показатель составляет 2,5 точки, в Санкт-Петербурге — четыре.

При этом высокая концентрация сервисов не всегда означает доступность записи: в Красноярске забронировать время можно примерно в половине мастерских.

В целом спрос на шиномонтаж в октябре снизился на 16% за год. Рост заказов зафиксировали только в Сибири и на Урале. Аналитики связывают спад в европейской части страны с теплой осенью и поздними заморозками.

Технический директор FIT SERVICE Никита Родионов предупредил, что с похолоданием запись может быстро заполниться, поэтому автомобилистам стоит бронировать время заранее. Он также подчеркнул, что при сезонной смене шин важно соблюдать технологию и не жертвовать качеством ради скорости.

Ранее стало известно, что россиянин приобрел байк Ferrari HF355 за полумиллиона долларов.

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