Минтранс изучает возможность упростить возврат денег за отмененные авиарейсы

Минтранс России запросил у авиаперевозчиков и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предложения по упрощению возврата денег за билеты при отмене регулярных рейсов. Ведомство также попросило разъяснить действующие процедуры вынужденного возврата. Об этом сообщили « Известия ».

В октябре депутаты Госдумы предложили пересмотреть механизм возврата. По их мнению, пассажирам приходится самостоятельно подавать заявления и ждать ответа, хотя информация об отмене уже есть у авиакомпании. Если билет приобретен через посредника, дополнительно возникает вопрос, куда обращаться за деньгами.

В качестве примера парламентарии привели Smartavia: при покупке билета на сайте перевозчика необходимо заполнить специальную форму, а при оформлении через агентство — обращаться к продавцу. Рассмотрение заявки может занимать до 30 дней, уточнили авторы инициативы.

В Минтрансе подтвердили, что прорабатывают вопрос с участниками рынка. Ведомство рассматривает предложение о едином электронном порядке возврата средств.

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