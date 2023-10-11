Главой Нижнего Тагила назначен Владислав Пинаев: 25 депутатов проголосовало «за»

В среду, 11 октября, Владислав Пинаев местной Думой был назначен главой Нижнего Тагила, сообщает tagilcity.ru . Решение было принято после процедуры голосования.

4 октября кандидаты в мэры Нижнего Тагила рассказали, какую работу намерены проделать в ближайшие пять лет. В нынешнем году на занятие данной должности претендовало семь человек.

Владислав Пинаев презентовал отчет о том, что местной власти во главе его руководства уже удалось реализовать. Пяти минут хватило (всего на выступление отводили десять), чтобы рассказать о дальнейших планах: борьба с дефицитом кадров, участие в проектах различного уровня, развитие туристической отрасли и медицинской сферы.

В среду, 11 октября, кандидаты в мэры еще раз рассказали о проектах, которые собираются реализовывать. После стартовала процедура голосования. Владислав Пинаев акцентировал внимание на том, что хотел создать в городе ВУЗ. Молодые люди не будут выезжать из региона, а напротив, станут трудоустраиваться в городах Нижегородской области.

Владислав Пинаев и его команда создали все условия, чтобы медики могли работать в комфортных условиях и рассчитывать на обеспечение жильем в случае переезда из других регионов РФ.