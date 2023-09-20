Главу поискового отряда обвиняют в эротической переписке с подростком: версия супруги

Корреспондент издания Megatyumen.ru побеседовал с женой Евгения Разумова, которого подозревают в связи с несовершеннолетней девушкой.

Евгений Разумов до того, как оказаться в СИЗО, выполнял обязанности главы тобольского поискового отряда «Феникс». Сотрудники правоохранительных органов отказываются комментировать происшедшее, ссылаясь на то, что в деле фигурирует несовершеннолетний ребенок.

Согласно предварительным данным Евгений Разумов переписывался с несовершеннолетней девушкой. Предполагается, что сообщения имели эротический контекст. Это стало поводом для задержания мужчины на основании ч. 1 статьи 134 УК РФ.

Супруга главы тобольского поискового отряда «Феникс» Екатерина отрицает вину своего мужа. Она делится такой версией. Девушка писала Евгению, предлагала познакомиться и сообщила, что ей 18 лет. Ее порядочный и верный муж отказался от дальнейшего общения. Вероятно, это задело какие-то чувства подростка. В полицию подали заявление на Евгения.

«Я думала, что люди не будут скидывать деньги из-за статьи, которую инкриминируют Евгению. Его посадили за то, что он не совершал. Он примерный семьянин, даже из дома не выходил», – рассказала Екатерина Megatyumen.ru

Екатерина просит помощи. Женщина открыла сбор средств на адвоката. Она уверяет, что была проведена экспертиза переписки. Ничего запретного аналитики в ней не выявили. Теперь Екатерине нужны деньги, чтобы пригласить адвоката, который подаст жалобу.