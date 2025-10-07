Главу строительной фирмы арестовали из-за подозрений в ряде афер

Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в соцсетях проинформировал о том, что главе строительной фирмы в Кузбассе в качестве меры пресечения выбрали арест сроком на два месяца, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-центре уточнили, что суд учел все факторы: возраст женщины, семейное положение, состояние здоровья. Однако выбран был именно арест. По версии следствия, местная бизнес-леди организовала преступную группу. Ее участники незаконно получали право на владение чужим имуществом. Женщина, занимая должность в строительной фирме, пользовалась служебным положением. Сотрудники правоохранительных органов предлагают каждый инцидент рассматривать отдельно.

По данным пресс-службы, в ходе разбирательства суд установил, что каждое из обвинений в адрес жительницы Кузбасса квалифицируется как тяжкое. Личные обстоятельства не превышают потенциальную опасность, которую россиянка может представлять на свободе. До конца ноября она проведет в следственном изоляторе. В настоящее время решение не вступило в законную силу.

