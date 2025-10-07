Поход за нижним бельем в российском гипермаркете закончился вызовом Росгвардии

В пресс-службе Росгвардии Кузбасса проинформировали об инциденте, который произошел в кемеровском гипермаркете: покупательница пыталась украсть нижнее белье, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, 37-летняя жительница Томской области сначала выбрала рюкзак. Затем она наполнила его нижним бельем и ушла в примерочную. Этот момент зафиксирован камерой видеонаблюдения. Из примерочной женщина вышла с нижним бельем, с которого были сняты защитные датчики. Женщина прошла на кассу.

По данным ведомства, на кассе покупательница оплатила несколько дешевых товаров. К этому времени продавцы уже воспользовались тревожной кнопкой. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили, что в примерочной женщина переложила новое белье в свой портфель. Предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Информацию об инциденте передали сотрудникам правоохранительных органов.

В ведомстве отметили, что технические возможности современных крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия.

«Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного», — отмечено в сообщении.

