«Главврач» из «Живаго» и режиссер «Каннского» балета: умер актер и телеведущий Андрей Хорошев

В среду, 1 января, стало известно о кончине актера Андрея Хорошева, известного под творческим псевдонимом Андрей И. Он родился 29 июня 1959 года в подмосковном Нахабино, сообщил VOICE.

За свою карьеру артист принял участие в более чем десятке кинопроектов. Наиболее известной его работой для широкой аудитории стала роль главного врача в многосерийной экранизации «Доктор Живаго», где он играл в одном ансамбле с Олегом Меньшиковым, Олегом Янковским и Андреем Краско. Также зрители могли видеть его в образе атамана Семенова в сериале «Адмиралъ» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской в главных ролях.

«Он неоднократно отмечался наградами, благодарственными письмами администрации г. Якутска, Якутской городской думы, Гагаринского округа. Светлая память талантливому и творческому человеку...» — отметил руководитель управы Гагаринского округа Якутска Евгений Сидоренко.

Помимо актерской деятельности, Андрей Хорошев проявил себя как режиссер, сняв такие картины, как «Конструктор красного цвета» и «Сыщик с плохим характером». Он также выступил автором визуальной стилистики и оператором-постановщиком фильма-балета Аллы Сигаловой «Саломея», который в 1992 году был номинирован на Каннском кинофестивале в категории музыкальных фильмов.

Актер, режиссер, сценарист, телеведущий и общественный деятель ушел из жизни в возрасте 66 лет.

