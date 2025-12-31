Татьяна Шлоссберг, журналистка из США и внучка 35-го президента страны Джона Кеннеди, скончалась в возрасте 35 лет. Эту печальную новость сообщила её семья в социальной сети, которая запрещена в России.

В минувшем ноябре Шлоссберг написала эссе для The New Yorker, в котором поделилась своим опытом борьбы с лейкемией. Диагноз ей поставили вскоре после рождения ребёнка.

Согласно информации, опубликованной на сайте президентской библиотеки-музея имени Джона Кеннеди, женщина ушла из жизни во вторник утром, 30 декабря.

«Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах», — отмечается в некрологе.

