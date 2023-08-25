«Россия и Украина изначально были братьями, и самая жестокая война в Европе со времен Второй мировой войны произошла между двумя республиками бывшего Советского Союза, что является исторической трагедией. Спор между Россией и Украиной должен был быть решен мирным путем, но он превратился в жестокую войну, конца которой не видно. Разумно искать политическое решение, чтобы минимизировать ущерб», - пишет автор материала издания Global Times

Автор рассказывает, что на Украине был раскрыт большой коррупционный сговор с участием высокопоставленных лиц. Украинцам удавалось приобретать за деньги различные справки, чтобы избегать мобилизации. Об этом узнал президент Зеленский. Было возбуждено много уголовных дел.

Автор приходит к двум выводам. Украина – коррумпированное государство, граждане которой не хотят добровольно воевать. СВО особенно негативно отражается на жизни молодых украинцев. Население страны в принципе сократилось после СВО. На поле боя гибнет множество солдат. Даже не имея официальных данных, можно догадаться, что потери Украины значительно выше, чем у России. При этом население Украины меньше, чем в России. Не хотят мужчины отправляться в зону спецоперации в первую очередь из-за новостей о неуспешном контрнаступлении.

«Молодые россияне и украинцы не должны продолжать гибнуть на войне, где каждая сторона верит в свое собственное чувство справедливости», - считает автор материала

Автор, китайский медиапрофессионал, задается вопросом, почему Запад не отправляет своих военных, а делает все, чтобы гибли украинцы. США и Запад постоянно настаивают, что Украина должна продолжать воевать, отправляют деньги и оружие, но сохраняют жизни своих граждан. Автор рассуждает, может ли быть что-то дороже жизни человека?