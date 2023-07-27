Globo: Президент Украины недоволен низкой поддержкой со стороны Бразилии

Газета Globo владеет информацией о том, что президент Украины не доволен поддержкой, которую Киеву оказывают в Бразилии. «Конкретной» помощи нет, уверен политик.

Владимир Зеленский убежден, что Бразилия может оказать реальную помощь в разминировании территорий, что способствовало бы быстрому продвижению войск Украины. Также важно, чтобы в Бразилии высказали мнение относительно завершения зерновой сделки, приняв позицию Киева. Просить о помощи в плане вооружения Владимир Зеленский не будет. Он знает позицию правительства и понимает, что ему в очередной раз откажут.

Президент Украины хотел бы совершить рабочий визит в Бразилию, чтобы пообщаться с президентом государства лично. Сделать это без приглашения невозможно. Зеленский ориентирован на развитие сотрудничества со всеми латиноамериканскими странами, но начать следует именно с Бразилии. Политик считает, что президент мог бы организовать общую встречу с лидерами стран Латинской Америки.

Президент Бразилии Лула да Силва призывает Украину и Россию начать мирные переговоры, а Москву ранее называл гарантом стабильности во всем мире. Встреча с Зеленским у президента Бразилии могла пройти в мае на форуме «Группы семи», но этого так и не произошло.