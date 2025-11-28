Год не начался, а опасность уже высокая: биолог российского региона бьет тревогу из-за сорняков

Биолог ДГТУ Михаил Середа рассказал о большом количестве сорняков, которые негативно влияют на качество урожая в Ростовской области, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, в региональном Россельхознадзоре проинформировали о заражении партии подсолнечника полыннолистной амброзией. В ведомстве рассказали, что растение выращивали на территории индивидуального предпринимателя. Эксперт Середа отметил, что обнаруженный сорняк — одна из проблем, которая негативно отразится на урожае 2026 года.

Биолог пояснил, в чем заключается главная проблема. Многие вредители, например, костер или ежовник, являются ботаническими родственниками культурных злаков, а другие, как горчица, принадлежат к семейству крестоцветных. Эти растения — словно дикие предки сельхозкультур, вышедшие из-под контроля. Если они проникают на поля, избавиться от них уже невозможно. Причина в том, что не существует «умных» гербицидов, которые точечно поражали бы сорняки, оставляя невредимыми основные культуры.

«Стратегия действия этих сорняков одинаковая. У них очень мелкие и живучие семена, которые образуются в огромных количествах и продолжительное время сохраняют свою всхожесть. Фактически, они могут на 90-100% всходить в посевах. При этом заметить их сложно — они мелкие», — объясняет эксперт.

