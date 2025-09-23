Дорожные службы Подмосковья за лето устранили борщевик на 2 тыс. га

В Подмосковье на муниципальных и региональных дорогах за лето уничтожили борщевик на более чем 2 тыс. га. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольший объем работ провели на региональной дорожной сети Талдома, обработав от борщевика 470 га. Также в лидерах — Наро-Фоминск и Руза, где работы провели на 235 га и 157 га соответственно.

Для уничтожения сорняка в регионе используют химический и механический методы. Гербициды воздействуют на сорняк через листья и почву, при этом не проникая в грунтовые воды.

