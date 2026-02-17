Годы ожидания и тройня в подарок: российская семья готовилась к пополнению, придумав шесть имен

Жительница Кузбасса Анастасия рассказала, как обрадовалась новости о долгожданной беременности, наступившей естественным путем. Супруги на протяжении 10 лет успели проверить чувства, поэтому были особенно рады скорому пополнению. Семью ожидал сюрприз на первом УЗИ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Анастасия рассказала, что на УЗИ стало известно, что у семьи будет тройня. Пол был неизвестен. Будущие родители обрадовались и придумали три имени для дочерей и сыновей.

«Мне говорят: "А вы знаете, что у вас двойня"? Я говорю: "Какая двойня?" Дальше врач делает УЗИ и говорит: "У вас тройня". Меня даже не напугала эта мысль. Пол мы еще не знали, но у нас сразу и на трех мальчиков имена подобрались, и на трех девочек», — рассказала счастливая мама малышек.

По информации издания, три малышки родились на 34-й неделе путем кесарева сечения в Кузбасской детской клинической больнице имени Атамонова. Врач-неонатолог Елена Иванова рассказала, что новорожденные стали первыми тройняшками в регионе в 2026 году. Их состояние удовлетворительное. Мама и дочери уже находятся дома. Врач выразила надежду, что материнство принесет радость всей семье.

«Надеемся, что радость материнства будет радовать всю семью», — поделилась врач.

Заведующая женской консультацией и отделением ЭКО Кузбасской областной клинической больницы им. С. В. Беляева Людмила Черданцева отметила, что стать родителями одновременно нескольких детей могут те, у кого в роду были близнецы или двойняшки. Причем частота родить близнецов преимущественно передается по женской линии.

«Вообще, многоплодная беременность колеблется в пределах полутора — двух с половиной процента. Редко!» — акцентировала Черданцева.

