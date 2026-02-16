От 21 до 7 за три года: имя Макс стремительно выходит из моды у москвичей

В Москве подвели неожиданные итоги выбора имен для новорожденных в 2025 году. Как рассказали «Абзацу» в пресс-службе столичного Управления ЗАГС, сокращенная форма имени — Макс — оказалась практически забыта родителями. Всего семь мальчиков получили это имя за прошедший год.

Для сравнения, в 2024 году Максов было на пять человек больше, а в 2022-м такое имя дали 21 ребенку. В ведомстве подчеркнули, что эта форма совершенно не пользуется спросом у москвичей.

При этом полное имя — Максим — остается в числе лидеров. В прошлом году его выбрали для 1600 новорожденных, что вывело имя на четвертое место по популярности. Таким образом, родители явно отдают предпочтение классическому варианту, игнорируя его западный аналог.