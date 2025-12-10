«Рукописи не горят». Джонни Депп сыграет главную роль в «Мастере и Маргарите»: как актер-бунтарь справится с Булгаковым

Актер Джонни Депп возглавит первую в истории полнометражную англоязычную экранизацию легендарного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он не только сыграет ключевую роль, но и выступит продюсером проекта. Об этом сообщает издание Variety.

Голливуд обратил внимание на одно из самых загадочных произведений мировой литературы. Как сообщает авторитетное издание Variety, проект по адаптации «Мастера и Маргариты» был представлен на Международном кинофестивале на Красном море. Работу над картиной будет вести собственная кинокомпания актера IN.2 Films.

Пока не раскрывается, какую именно роль в мистической истории о визите дьявола в Москву 1930-х годов получит голливудская звезда. Также в проекте пока нет утвержденного режиссера. Это решение знаменует новый этап в карьере Деппа после громких судебных процессов и возвращение к масштабным авторским проектам.

