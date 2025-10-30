Голодная кража? Почему 40-летний кузбассовец пошел на хищение продуктов и что ему теперь грозит

В Кузбассе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал злоумышленника, который может быть причастен к хищению мясной и молочной продукции из супермаркета в Анжеро-Судженске, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное ведомство.

По информации издания, мужчина зашел в магазин, взял с полок колбасу и сыр, но не оплатил покупки на кассе. Он покинул торговую точку. Во время просмотра записей с камер наблюдения сотрудники магазина обратили внимание на странное поведение мужчины и установили факт кражи. В своем рюкзаке он вынес несколько палок колбасы и упаковок сыра. Общая стоимость товара — более 3 тыс. руб.

По данным издания, после изучения камер видеонаблюдения сотрудники передали данные правоохранительным органам. Представители Росгвардии также были проинформированы о приметах злоумышленника. Сведения позволили им найти разыскиваемого мужчину. Для проверки личности росгвардейцы задержали подозреваемого. Причина, которая побудила 40-летнего мужчину на кражу, не сообщается. Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел.

«Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного», — отметили в Росгвардии Кузбасса.

