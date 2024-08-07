СМИ-иноагент «Голос Америки»* во время комментария рекламной кампании RT в Африке, посвященной борьбе с колониализмом, высоко оценил работу телеканала.

Издание опубликовало материал, в котором рекламную кампанию RT в Африке о борьбе с колониализмом называет успешной. Российский телеканал выбрал следующую стратегию: в истории России не было периода, когда страну считали колониальной державой. Второй широко используемый нарратив — СССР поддерживал стремление многих африканских стран быть независимыми от колониального господства, оказывая всестороннюю помощь.

В материале также представлена точка зрения экспертов. Они не исключают, что на территории африканского контингента найдутся люди, которые будут разделять подобную точку зрения. Анализ публикаций в социальной сети Twitter (X) свидетельствует, что определенная часть африканского населения следует пророссийским принципам и выступает против западных ценностей.

Ранее сообщалось, что Нигер впервые за долгие годы остался без военного присутствия США.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.