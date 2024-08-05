Нигер остался без военного присутствия США впервые за долгие годы

Соединенные Штаты Америки завершили процесс вывода своих войск с последней военной базы в Нигере, сообщает The New York Times.

Такой шаг знаменует окончание длительного военного присутствия США в западноафриканской стране. Решение о выводе войск последовало после того, как в марте текущего года Нигер в одностороннем порядке разорвал военное соглашение с Вашингтоном. Вышеупомянутое соглашение ранее позволяло американским военным находиться на территории страны и проводить совместные операции с нигерийскими вооруженными силами.

По информации источников, на территории Нигера остается лишь небольшой контингент американских военнослужащих, размещенный в посольстве США. Их задача — завершение необходимых административных процедур, связанных с окончательным выводом войск.

Вывод американских войск из Нигера может иметь значительные последствия для региональной безопасности в Западной Африке. США долгое время играли важную роль в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля, и их уход может создать вакуум, который попытаются заполнить другие геополитические игроки, включая Россию.

Ранее стало известно о том, что в столице Бангладеш вспыхнули массовые беспорядки.