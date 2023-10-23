«Голосуют ногами»: названы причины кадрового дефицита в сфере образования

В Башкирии кадровый дефицит в сфере образования. Жители оставляют сообщения на страницах в социальной сети местных властей. Родители пишут, что в школах не проходят уроки из-за нехватки учителей. Один преподаватель преподает несколько предметов, которые не всегда связаны между собой. Много работает пенсионеров.

Сами учителя говорят о низких заработных платах. Студенты заканчивают педагогические институты. Они не готовы трудоустраиваться в школы, чтобы получать такие низкие зарплаты.

«Если посмотреть на внушительный список поощрений, можно подумать, что все разумно, и учителя получают хорошие надбавки. На практике учителя «голосуют ногами», поскольку среднюю зарплату они могут заработать только при огромной нагрузке, а молодой специалист может получать 15-20 тысяч», — считает оргсекретарь независимого профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова

Некоторые учителя захотели остаться анонимными. Они рассказали корреспонденту Mkset, что приходится делать много «лишней» работы: проводить конкурсы, патриотические мероприятия и т.д. В итоге учить детей просто некогда.

Часто из-за большого количества работы необходимо выходить на работу раньше запланированного времени. Вроде отпуск большой, но руководство постоянно требует то кабинет подготовить, то провести очередное внеплановое мероприятие.

Не менее актуальная проблема – это общение с родителями. Конфликтные ситуации возникают часто. Роль учителя всегда бесправная.

Также учителя говорят, что часто возникают ситуации, когда они за собственные деньги покупают моющие средства, канцелярские принадлежности, иногда даже мел. Созданные условия вызывают кадровый дефицит. Преимущественно остаются работать пенсионеры, которым уже сложно сменить место работы.