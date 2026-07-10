В «Новом Иерусалиме» стартовал масштабный фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

В Подмосковье стартовал IX музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Мероприятие проходит на площадке музея «Новый Иерусалим» в Истре, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«За годы проведения фестиваля наши зрители привыкли к качеству, и надеюсь, что эта высокая планка будет сохраняться и дальше, а мы продолжим поддерживать фестиваль», — отметил глава министерства Василий Кузнецов.

В этом году фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. В его рамках пройдет пять концертов под открытым небом.

«Со сцены можно услышать россыпь звездных солистов. И важно то, что фестиваль проходит летом, на открытом воздухе, с чудесным панорамным видом на Новый Иерусалим», — отметил президент фестиваля, народный артист России, худрук Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

В рамках открытия фестиваля выступили Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, виолончелист, профессор Московской консерватории Александр Рудин. Остальные концерты пройдут 10, 11 и 12 июля.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре.