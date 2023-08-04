Голые фото подростков в сети: Житель Оренбуржья шантажировал несовершеннолетних

Житель Оренбуржья создавал фейковые страницы в сети и заводил знакомства с несовершеннолетними детьми. Войдя в доверие, просил прислать видео или фото эротического характера. После выставлял их в сети и шантажировал подростков, сообщает 56orb.ru .

Несовершеннолетние дети из 16 регионов России стали жертвами 37-летнего мужчины. Житель Оренбуржья не только просил присылать ему порнографический контент, чтобы распространять в сети, но и отправлял различные интимные фото и видео детям. Изображения создавал через нейросеть. В Абдулинском районном суде рассмотрят дело и вынесут приговор. Мужчине предъявляют преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Если вину докажут, то наказанием может стать около дести лет лишения свободы.

Ранее в Оренбургской области был осужден мужчина за аналогичные противоправные действия. Тогда мужчине суд назначил 13 лет в колонии строгого режима. Он действовал по той же схеме, но выбирал детей не старше 14 лет. Сначала начинал дружить, потом просил прислать видео и фото, а потому публиковал их в различных порнографических группах. Тогда пострадало 12 детей. Самой маленькой жертвой стал 9-летний ребенок.