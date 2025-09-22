Голый мужчина в подмосковном парке не вызвал удивление у отдыхающих

В Ногинске в городском парке очевидцы сняли на видео голого мужчину, который неторопливо прохаживается по аллее. Горожане рассказали об инциденте в городских социальных сетях. Они отметили, что мимо проходящие отдыхающие совершенно никак не отреагировали на обнаженного мужчину. Психолог Михаил Новиков рассказал REGIONS, стоит ли опасаться людей, склонных к эксгибиционизму.

«Такое поведение обычно классифицируют как эксгибиционизм. Однако, современная психология расширила рамки этого определения, принимая во внимание различные мотивы, лежащие в основе поступка», — пояснил психолог Михаил Новиков.

Эксперт рассказал, что появление в общественных местах без одежды можно разделить на нудистские, экспериментальные и тяжелые случаи. Нудистские прогулки мотивированы стремлением к освобождению и выражению себя, а экспериментальные — желанием для самого себя понять грань дозволенного. О тяжелом случае можно говорить, если влечение постепенно переросло в манию. Тогда рекомендовано непременно обратиться к квалифицированному специалисту.

Психолог Михаил Новиков напомнил, что обнаженные прогулки могут закончиться привлечением к административному наказанию. Сотрудники правоохранительных органов вправе квалифицировать инцидент как хулиганство. Даже если прогулки обнаженным в публичном пространстве не являются признаком серьезного психического заболевания, они могут стать причиной для общения с правоохранителями.

