На Западной Украине полиция запретила верующим УПЦ молиться на территории частного двора, сообщает агентство « РИА Новости ». Сотрудники правоохранительных органов поблагодарили неравнодушных соседей, которые проявили бдительность и сообщили о нарушении местного законодательства.

Верующих канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области принудительно вывели с территории одного из частных дворов, чтобы препятствовать вечерней молитве. Инцидент произошел в городе Городенка в среду, 2 августа. Полиция доложила местной администрации о хорошо выполненной работе. В свою очередь Горадминистрация подготовила официальное письмо сотрудникам правоохранительных органов, чтобы в последующем подобных инцидентов не возникало. В случае, если люди будут продолжать собираться для чтения молитв, полиция должна своевременно реагировать.

В некоторых регионах Украины УПЦ запрещена на законодательном уровне. Главная претензия киевских властей к верующим людям – поддержка РФ. В УПЦ считают действия властей регионов неправомерными.