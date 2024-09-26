Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердило информацию о том, что Google ограничил создание новых аккаунтов для пользователей из России, сообщили РИА Новости.

«Минцифры подтверждает, что Google ограничил создание новых аккаунтов. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — сказали в Минцифры.

В ведомстве отметили, что на данный момент для российских пользователей, которые зарегистрировали аккаунт ранее, активно подтверждение авторизации через смс-сообщение. Минцифры рекомендуют пользователям подстраховаться. Владелец аккаунта вправе создать резервные копии данных. Россиянам также советуют выбрать отечественную платформу, которая по своим функциям аналогична Google.

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — предупредили россиян в Минцифры.

Некоторые пользователи Google заметили сбои в работе в сентябре. Они сообщали, что не могут зарегистрировать аккаунт при указании номера мобильного оператора РФ. Код верификации не приходил, а система не сообщала номер ошибки. Появлялось предупреждение о том, что «что-то пошло не так» и предложение попробовать повторить операцию позже. В это же время у других пользователей из РФ подобных проблем не возникало.

Ранее сообщалось, что Google обязали заплатить €2,4 млрд за нарушения правил конкуренции в ЕС.