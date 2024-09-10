Google обязали заплатить €2,4 млрд за нарушения правил конкуренции в ЕС

Европейский суд в Люксембурге постановил, что наложенный в 2017 году Еврокомиссией штраф на компанию Google за нарушения правил конкуренции Евросоюза должен быть выплачен, сообщил ТАСС.

Размер штрафа составляет €2,4 млрд. Еврокомиссия полагает, что Google занимал доминирующее положение на цифровом рынке, чем злоупотреблял. Компания разработала собственный шопинг-сервис, поддержка которого также негативно отражалась на конкуренции в отрасли. Суд пришел к мнению, что поведение Google можно считать дискриминационным.

Ранее у Еврокомиссии были многочисленные претензии и к другим крупным участникам цифрового рынка, в частности, Microsoft и Amazon. Иски против действий Google в феврале 2023 года подали более 30 европейских медийных организаций.

Ранее сообщалось, что Google не позволяет пользователям с российскими номерами пройти процедуру регистрации.