«Гордиться нашим российским народом»: Поезд из Казани в Крым переполнен людьми

Жители Казани отправляются в Крым, чтобы провести приятный отпуск, сообщает inkazan.ru . Журналист издания прибыл на вокзал перед отправлением поезда на полуостров, чтобы побеседовать с людьми, которые собираются отдохнуть на побережье Черного моря. Вокзалы остаются переполненными, как и в прежние годы. Маршрут «Казань - Симферополь» не теряет своей популярности.

«Надо гордиться нашим российским народом. Во всяком случае и здесь с нами может что-то произойти. Мне внучка рассказывала, шла со школы, горшок с балкона в сантиметре от нее упал. Так что, знаете… судьба. Может, судьба соберет всех в одном поезде. Все нормально», - рассказала одна из туристов, которая ожидала поезд в Крым

Корреспондент обратил внимание, что на вокзале присутствовало много семей с детьми и пенсионеров. У всех большие сумки и чемоданы. Создается ощущение, что недавний террористический акт на Крымском мосту никак не отразился на ожидании людей о хорошем отдыхе на полуострове. После общения с жителями Казани, это предположение подтвердилось.

Люди отмечают, что планировали поездку давно. Кто-то еще с прошлого года бронировал места в отелях, кто-то уже за 90 дней покупал билеты на поезд. Печальные новости о подрыве моста не стали поводом для отмены брони. Люди чувствуют себя спокойно. Некоторые говорят, что ничего не боятся. Другие путешественники признают, что страшно, но менять планы не хотят. Кто-то верить в фатальность происшедшего, ведь не факт, что никакая беда не случится с тобой дома перед экраном телевизора. Забронировать билеты было сложно, признаются люди. Многие отслеживали отмену броней после террористического акта. Если от билетов и отказывались, то несколько человек, при чем эти места сразу выкупали другие люди.