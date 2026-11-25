В Дмитровском муниципальном округе на уборку снега и обработку дорожного покрытия от наледи выведены свыше 70 единиц специальной техники. К обеспечению безопасного и бесперебойного движения привлечены все коммунальные службы муниципалитета.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгений Рой ]

Особое внимание специалисты уделяют наиболее сложным участкам, местам скопления и буксования грузового транспорта, а также затруднениям на трассах.

Так, в Яхроме сотрудники местной коммунальной организации прежде всего чистят центральную площадь и подъездные пути к ней. Несколько раз за ночь планируют почистить Советскую улицу, которая уходит круто в гору в сторону частного сектора города.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгений Рой ]

По словам заместителя главы Дмитровского округа Юрия Головкова, протяженность муниципальных дорог составляет более тысячи километров. И на борьбу с последствиями первого в этом году масштабного снегопада задействованы на этих дорогах все имеющиеся в распоряжении силы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Евгений Рой ]

«72 единицы техники занимаются сейчас уборкой снега и обработкой дорог от наледи. Накануне были подготовлены места для складирования снега и закуплена с запасом пескосоляная смесь для обработки дорог и тротуаров», — сказал Головков.

Сейчас главная задача, по словам Головкова, обеспечить утром для жителей комфортные условия на улицах, чтобы они могли беспрепятственно добраться до работы или учебы.

Ранее сообщалось о том, что коммунальщики Щёлкова борются с последствиями циклона «Wilka».