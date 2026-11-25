Ночью на Клин обрушился снежный циклон «Wilka». Сотрудники «Клинского городского хозяйства» приступили к уборке в темное время суток и продолжат работу утром.

Колонна техники с сигнальными огнями проследовала по дорогам Клин-9 в направлении города и на трассы отдаленных поселений. В общей сложности задействовано 52 единицы техники, включая подметальные машины и распределители противогололедных реагентов. Для узнаваемости среди местных жителей на машины нанесены брендированные наклейки «Я люблю Клин».

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Данила Кирьянов ]

Экскаваторы-погрузчики и самосвалы пока не использовали. Вывоз снега на подготовленный спецполигон начнется в течение ближайших трех дней, когда накопится достаточный объем массы.

Как сообщил директор предприятия Денис Ащеулов, днем дороги были заранее обработаны реагентами, а ночью началось сметание снега и расчистка улично-дорожной сети.

На обслуживании в округе находится порядка 900 км муниципальных дорог, из которых 220 км имеют асфальтовое покрытие. В первую очередь рабочие расчищают и обрабатывают маршруты автобусов, остановки, а также подходы к больницам, школам и детским садам. С 6–7 утра для комфортного и безопасного передвижения по зимним улицам начнется уборка во дворах и скверах, чтобы не нарушать тишину.

В рамках подготовки к зиме «Клинское городское хозяйство» приобрело 23 единицы новой техники и увеличило штат более чем на 70 человек. Всего в текущем зимнем сезоне планируется задействовать свыше 74 единиц техники. Все коммунальные и дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось о том, что на расчистку снега в Павшинской пойме вышли 27 дворников и 7 тракторов.