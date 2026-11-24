«Циклон «Wilka» не спит — и коммунальщики тоже». Сводка по ночной уборке в Щёлково
Коммунальщики Щёлкова борются с последствиями циклона «Wilka»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Катасонова]
В Щелкове дорожные и коммунальные службы устраняют последствия снегопада, который принес циклон «Wilka». Как сообщили в муниципалитете, ночная смена начала работу в 22:00 и завершится в 05:00.
В уборке задействованы:
-2 машины КДМ — расширяют щетками проезжую часть и посыпают дорогу смесью песка и соли;
-1 погрузчик «Амкодор» — сгребает снег в труднодоступных зонах;
-2 трактора МТЗ 82.1 со щетками — подметают дороги;
-1 трактор МТЗ 82.1 с пескоразбрасывателем — обрабатывает покрытие.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Катасонова]
За ночь коммунальщики убрали и расширили проезжую часть на улицах Заречной, Талсинской, Комарова, Шмидта и на Пролетарском проспекте.
Ранее сообщалось о том, что на расчистку снега в Павшинской пойме вышли 27 дворников и 7 тракторов.