В Щелкове дорожные и коммунальные службы устраняют последствия снегопада, который принес циклон «Wilka». Как сообщили в муниципалитете, ночная смена начала работу в 22:00 и завершится в 05:00.

В уборке задействованы:

-2 машины КДМ — расширяют щетками проезжую часть и посыпают дорогу смесью песка и соли;

-1 погрузчик «Амкодор» — сгребает снег в труднодоступных зонах;

-2 трактора МТЗ 82.1 со щетками — подметают дороги;

-1 трактор МТЗ 82.1 с пескоразбрасывателем — обрабатывает покрытие.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Катасонова ]

За ночь коммунальщики убрали и расширили проезжую часть на улицах Заречной, Талсинской, Комарова, Шмидта и на Пролетарском проспекте.

Ранее сообщалось о том, что на расчистку снега в Павшинской пойме вышли 27 дворников и 7 тракторов.